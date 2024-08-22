Театр абсурда
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Театр абсурда

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По мнению Европы достаток, красота и комфорт - это плохо

По мнению Европы достаток, красота и комфорт - это плохо

Просто ржу. Если кратко - очередное европейское издание, в данном случае из Финляндии, опубликовало материал, в котором говорится о неправильной России.

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