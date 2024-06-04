Север Столицы
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Север Столицы

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Собянин подвел итоги акции «Дни исторического и культурного наследия»

Собянин подвел итоги акции «Дни исторического и культурного наследия»

В экскурсиях, мастер-классах и лекциях приняли участие свыше 20 тысяч горожан В столице в 24-й раз прошла акция «Дни исторического и культурного наследия», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

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