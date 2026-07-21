Мощная магнитная буря накроет Землю в конце июля

После продолжительного периода относительного спокойствия Солнце вновь напомнило о своей активности. В ближайшие дни к Земле направится поток заряженных частиц, который способен вызвать продолжительную магнитную бурю.
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