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Пронедра

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Мощная магнитная буря накроет Землю в конце июля

Мощная магнитная буря накроет Землю в конце июля

После продолжительного периода относительного спокойствия Солнце вновь напомнило о своей активности. В ближайшие дни к Земле направится поток заряженных частиц, который способен вызвать продолжительную магнитную бурю.

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