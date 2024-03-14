Бизнес-омбудсмен Карелии провела личный прием предпринимателей по вопросам закупок

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия Елена Гнетова 6 марта совместно с директором Ассоциации организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов «Равноправие-ответственность-состязательность в торгах» (РОСТ) Еленой Игнатенковой провела личный прием предпринимателей по вопросам осуществления государственных и муниципальных закупок.