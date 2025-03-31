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Нижегородская правда

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Нижегородские ученые проверят, как работают мемристоры в космосе

Нижегородские ученые проверят, как работают мемристоры в космосе

Работоспособность мемристоров в космосе проверят с помощью спутника «Лобачевский». Ученые намерены установить на его платформе модуль на основе микроэлектронных элементов, способных повысить быстродействие и надёжность бортовых вычислителей ракет.

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