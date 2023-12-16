Полковник СБУ забил тревогу из-за российских ударов

Полковник СБУ Костенко: Украина не может бороться с планирующими бомбами России На Украине не знают, как бороться с российскими планирующими бомбами, признал секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко в интервью украинскому телеканалу «Прямой».