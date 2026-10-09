Хуситы показали Трампу как надо воевать: их военный успех затронет весь Ближний Восток

Поступающие из Йемена сообщения свидетельствуют о серьёзном изменении баланса сил в стране. Повстанческое движение «Ансар Аллах» (хуситы) в результате серии наступательных операций фактически окружило стратегически важный город Таиз, отрезав находящийся там правительственный гарнизон от основных линий снабжения.
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