Сенат Аргентины одобрил реформу создания реестра криптовалютных компаний

В результате голосования в Сенате Аргентины принят законопроект, предусматривающий установку реестра, в который должны будут включаться все организации, предоставляющие жителям страны услуги в области криптовалют.
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