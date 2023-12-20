Китайский Dongfeng «завалит» россиян новинками в 2024 году. На подходе восемь моделей

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Dongfeng нашла сразу 8 новинок для продажи на рынке РФ в 2024 году Компания «Моторинвест», которая является официальным дистрибьютором легковых автомобилей Dongfeng на российском рынке, в 2024 году предложит россиянам восемь новых моделей бренда.