Китайский Dongfeng «завалит» россиян новинками в 2024 году. На подходе восемь моделей

Dongfeng нашла сразу 8 новинок для продажи на рынке РФ в 2024 году Компания «Моторинвест», которая является официальным дистрибьютором легковых автомобилей Dongfeng на российском рынке, в 2024 году предложит россиянам восемь новых моделей бренда.
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