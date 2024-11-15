В Нижнекамске провели митинг и показали постановку, посвященную 95-летию Николая Лемаева

В Нижнекамске 13 и 14 ноября прошли мероприятия, приуроченные к празднованию 95-летия первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима», Героя Социалистического Труда, министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР Николая Лемаева.
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