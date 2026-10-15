Отчет Контрольно-счетной палаты Астраханской области о результатах анализа предоставления пособия на ребенка нуждающимся в поддержке семьям с детьми в 2025 году и истекшем периоде 2026 года заслушали на заседании регионального парламента, которое провел спикер Игорь Мартынов.