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Президент ЮАР не может гарантировать безопасность Путина. Просит приехать Лаврова

Президент ЮАР не может гарантировать безопасность Путина. Просит приехать Лаврова

Чем ближе саммит БРИКС тем сильнее идут дискуссии о том, приедет ли Владимир Путин и что с ним будет.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Тогда политики и подписанные договора, чего то стоили... Сейчас... с кем, можно серьёзно говорить? Мир перевернулся с приходом Горбачёва.
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1 час.
Владимир Алтайцев
лучше  быть перестраховщиком, чем покойником. А  ехать  за  тысячи километров в чужую страну  президенту  России это для  него смертельная опасность. Если  его там захотят убить, никакая ФСО не уследит. Это чужая  страна
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47 мин.
Владимир Алтайцев
Индия  хитрожопая  обезьяна - покупает у нас нефть даже ниже, чем на мировом рынке, а потом перепродавая  её  Западу, вооружение  закупает не у нас, а у США.Нам она не попутчица, а нахлебник на нашей  шее, готовая в любой момент ударить нам в спину.В любой момент
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44 мин.

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