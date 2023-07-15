Президент ЮАР не может гарантировать безопасность Путина. Просит приехать Лаврова

Вадим Лебедев Тогда политики и подписанные договора, чего то стоили... Сейчас... с кем, можно серьёзно говорить? Мир перевернулся с приходом Горбачёва.

Владимир Алтайцев лучше быть перестраховщиком, чем покойником. А ехать за тысячи километров в чужую страну президенту России это для него смертельная опасность. Если его там захотят убить, никакая ФСО не уследит. Это чужая страна