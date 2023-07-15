Чем ближе саммит БРИКС тем сильнее идут дискуссии о том, приедет ли Владимир Путин и что с ним будет.
Президент ЮАР не может гарантировать безопасность Путина. Просит приехать Лаврова
Комментарии
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Вадим Лебедев
Тогда политики и подписанные договора, чего то стоили... Сейчас... с кем, можно серьёзно говорить? Мир перевернулся с приходом Горбачёва.
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1 час.
Владимир Алтайцев
лучше быть перестраховщиком, чем покойником. А ехать за тысячи километров в чужую страну президенту России это для него смертельная опасность. Если его там захотят убить, никакая ФСО не уследит. Это чужая страна
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47 мин.
Владимир Алтайцев
Индия хитрожопая обезьяна - покупает у нас нефть даже ниже, чем на мировом рынке, а потом перепродавая её Западу, вооружение закупает не у нас, а у США.Нам она не попутчица, а нахлебник на нашей шее, готовая в любой момент ударить нам в спину.В любой момент
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44 мин.
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