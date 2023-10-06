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Число граждан-банкротов в России превысило 1 млн

Число граждан-банкротов в России превысило 1 млн

В сентябре 2023 года число финансово несостоятельных граждан достигло отметки в 1,003 млн. Это совокупный показатель за восемь лет существования процедуры судебного банкротства, с октября 2015 года по сентябрь 2023 года, следует из статистики Единого федерального реестра сведений о банкротстве («Федресурса»), с которой ознакомились в РБК.

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