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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Oleg Ivanov
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  • олег годисов
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    Наконец-то!!! Если драки не избежать, нужно бить первым!Россия «недопусти...

Россия «недопустимо жестко» заблокировала авианосец США. Протест Госдепа и ответ МИД РФ

Россия «недопустимо жестко» заблокировала авианосец США. Протест Госдепа и ответ МИД РФ

Протест в адрес России официально заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен. Авианосец американских ВМС USS Gerald R оказался заблокированным вблизи берегов Норвегии в результате действий авиации ВМФ РФ, которые в Вашингтоне провозгласили «недопустимо жесткими».

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Комментарии
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МН
Михаил Новиков
Наконец-то!!! Если драки не избежать, нужно бить первым!
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9 час.
ог
олег годисов
&quot;Американские авианосцы - не игрушка для военных истребителей РФ&quot; - великолепная цитата!!!
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9 час.
OI
Oleg Ivanov
Надо было бы еще при демонстрации топливо немного слить на взлетку.🤣
Ответить
8 час.

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