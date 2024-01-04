Россия «недопустимо жестко» заблокировала авианосец США. Протест Госдепа и ответ МИД РФ

Протест в адрес России официально заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен. Авианосец американских ВМС USS Gerald R оказался заблокированным вблизи берегов Норвегии в результате действий авиации ВМФ РФ, которые в Вашингтоне провозгласили «недопустимо жесткими».
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