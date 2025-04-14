В Госдуме предложили запретить работу коллекторов

Законопроект предлагает запретить уступку кредитором третьим лицам прав по договору потребительского кредита Фракция ЛДПР в парламенте и председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов намерены внести на рассмотрение Государственной Думы проект закона о запрете деятельности коллекторов в России.