Политика как он...
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Политика как она есть

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Процессы и результаты

Читаю комменты и понимаю, что нужно дополнительно пояснить логику моих рассуждений и построений.Достаточно распространённый аргумент, когда я пишу о проблемах ЕС и США, заключается во фразе «Ну и что, что у них там забастовки, это не приводит к смене власти/политики».

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