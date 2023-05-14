Honda намекнула на разработку спорткара-преемника S2000

Вице-президент европейского филиала марки Том Гарднер заявил Autocar, что продукты японской корпорации будут соответствовать критериям продвинутости и спортивности, а мощная технологическая база Honda продолжит создавать новую ценность для клиентов.
Вице-президент европейского филиала марки Том Гарднер заявил Autocar, что продукты японской корпорации будут соответствовать критериям продвинутости и спортивности, а мощная технологическая база Honda продолжит создавать новую ценность для клиентов.
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