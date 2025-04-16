Ольга Павлова: «Федерации должны отчитаться за каждый рубль, вложенный в детский спорт»

Автор: Дмитрий Киселев Фото: пресс-служба Ольги Павловой Член общественной палаты РФ, советник председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Ольга Павлова отметила, что Президент России Владимир Путин в ходе совещания с представителями Министерства спорта РФ и профильных ведомств в который раз поднял вопрос о доступности и развитии массового и детского спорта и недопущения родительских поборов.