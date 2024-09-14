«ПСЖ» – «Брест». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. ПСЖ – Брест Дата проведения 14 сентября, 22:00, «Парк-де-Пренс» превью матча онлайн статистика коэффициенты Таблица Лиги 1 Статистика Лиги 1.
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