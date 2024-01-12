Голевой пас Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Сиэтлом»

«Вашингтон» на своей площадке вчистую уступил «Сиэтлу» — 1:4. Александр Овечкин, в последнее время испытывавший проблемы со здоровьем и пропустивший из-за этого несколько тренировок, все-таки принял участие в матче и провел на льду 16 минут 40 секунд.