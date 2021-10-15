В конце сентября в нашей стране прошел гольф-турнир Business Samurai Golf Cup 2021. Этот турнир был посвящен новому проекту вице-президента Ассоциации гольфа РМ Сидоренко Павла – бизнес-сайт с блогом и интервью с предпринимателями, рассылка.