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Business Samurai Golf Cup 2021

Business Samurai Golf Cup 2021

В конце сентября в нашей стране прошел гольф-турнир Business Samurai Golf Cup 2021. Этот турнир был посвящен новому проекту вице-президента Ассоциации гольфа РМ Сидоренко Павла – бизнес-сайт с блогом и интервью с предпринимателями, рассылка.

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