15 смелых девушек показали, насколько отличается их внешность в соцсетях от реальности

Признайтесь, вы обрабатываете фото или вам нравится показывать себя в соцсетях такими, какими вы есть? Большинство девушек, чтобы сделать снимок в соцсети, наносят макияж, подбирают нужный образ или банально используют фильтры и маски.
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