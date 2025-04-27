Россия и Беларусь проведут более тысячи совместных спортивных мероприятий в 2025 году

«Проведение совместных турниров, сборов и других спортивных мероприятий в рамках Союзного государства особенно важно сейчас, в условиях сохраняющихся незаконных санкций и противоречащих духу и букве Олимпийской хартии дискриминационных ограничений, введенных международными организациями в отношении спортсменов из России и Беларуси.