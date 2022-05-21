Заявка на транзит газа через Украину сократилась на 30%

Об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). Напомним, что с 11 мая Киев перестал принимать транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил.
Об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). Напомним, что с 11 мая Киев перестал принимать транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил.
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