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Заявка на транзит газа через Украину сократилась на 30%

Заявка на транзит газа через Украину сократилась на 30%

Об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). Напомним, что с 11 мая Киев перестал принимать транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил.

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