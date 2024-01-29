В России начал выходить новый детский журнал об искусстве «Юный искусствовед»

Рассказать о мировой культуре простым языком, показать, как самые древние произведения и события влияют на то, что происходит сегодня, помочь увидеть искусство как захватывающее приключение длиной в тысячелетия — такие задачи ставит перед собой редакция нового издания.
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