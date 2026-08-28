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Власти Венесуэлы задумались о выходе из ОПЕК

Власти Венесуэлы задумались о выходе из ОПЕК

Венесуэла может стать следующей страной, которая покинет ОПЕК. Идея выхода из картеля обсуждается в Каракасе на фоне сближения с Вашингтоном, который заинтересован в масштабном расширении добычи венесуэльской нефти.

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