Домашнее животное поможет сохранить умственные способности одиноким людям за 50

Исследования показали, что одиночество увеличивает риск депрессии, а за ней и развитие деменции.Исследования показали, что одинокая жизнь за 50 увеличивает риск депрессии, а за ней и развитие деменции, при этом домашнее животное помогает сохранить умственные способности, сообщает CNN.
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