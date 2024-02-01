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Домашнее животное поможет сохранить умственные способности одиноким людям за 50

Домашнее животное поможет сохранить умственные способности одиноким людям за 50

Исследования показали, что одиночество увеличивает риск депрессии, а за ней и развитие деменции.Исследования показали, что одинокая жизнь за 50 увеличивает риск депрессии, а за ней и развитие деменции, при этом домашнее животное помогает сохранить умственные способности, сообщает CNN.

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