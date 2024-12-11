Страна и люди
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Страна и люди

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Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада

Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада

Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада Сирийская оппозиция публично казнила Сулеймана Асада, двоюродного брата бывшего президента страны Башара Асада,  Казнь была исполнена на площади в городе Латакия, где Асад был повешен с помощью подъемного крана.

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