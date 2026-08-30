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Регионы России

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Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, ранен мужчина

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, ранен мужчина

Пострадавшего доставили в Октябрьскую районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь. После этого мужчину транспортируют в городскую больницу № 2 Белгорода.

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