Мнение: «В любом инциденте с БПЛА Европа всегда обвиняет Россию», – Наталья Еремина

Политолог, профессор Санкт-Петербургского университета Наталья Еремина в эфире программы «Мнение» заявила, что попытки Германии возложить вину на Россию за обнаруженный боевой БПЛА в аэропорту Лейпцига нужны всей Европе для объяснения гражданам необходимости милитаризации.
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