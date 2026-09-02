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Мнение: «В любом инциденте с БПЛА Европа всегда обвиняет Россию», – Наталья Еремина

Мнение: «В любом инциденте с БПЛА Европа всегда обвиняет Россию», – Наталья Еремина

Политолог, профессор Санкт-Петербургского университета Наталья Еремина в эфире программы «Мнение» заявила, что попытки Германии возложить вину на Россию за обнаруженный боевой БПЛА в аэропорту Лейпцига нужны всей Европе для объяснения гражданам необходимости милитаризации.

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