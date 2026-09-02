Мнение: «В любом инциденте с БПЛА Европа всегда обвиняет Россию», – Наталья Еремина

Политолог, профессор Санкт-Петербургского университета Наталья Еремина в эфире программы «Мнение» заявила, что попытки Германии возложить вину на Россию за обнаруженный боевой БПЛА в аэропорту Лейпцига нужны всей Европе для объяснения гражданам необходимости милитаризации.