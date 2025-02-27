Готовимся к весне: бьюти-средства с двойными формулами, которые спасут кожу в переходный сезон

TГотовимся к весне: бьюти-средства с двойными формулами, которые спасут кожу в переходный сезонВ зимний период кожа подвергалась агрессивному воздействию холода, перепада температур, ветра, а теперь весной ее ждет повышенная влажность, ультрафиолетовое излучение и загрязненный воздух.