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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сиэтл» продлил Мелансона на 3 года с кэпхитом 1,45 млн долларов. Форвард стал лидером команды по хитам в прошлом сезоне (188), хотя провел только 36 игр

« Сиэтл » и форвард Джейкоб Мелансон подписали новый контракт на 3 года.  Средняя зарплата 23-летнего игрока (кэпхит) составит 1,45 миллиона долларов.

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