Рецепт универсального теста. Находка для любой хозяйки

Он очень простой, универсальный. Оно получится у всех без исключения. На выходных я изготавливаю большое количество этого теста, храню в холодильнике и при желании быстро готовлю любимую выпечку с разнообразной начинкой — беляш, плюшки, ватрушки и даже пиццу.
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