В Екатеринбурге таксист оскорблял беременную пассажирку из-за вопроса о поездке

В Екатеринбурге таксист оскорблял беременную женщину во время поездки. Об этом сообщает Е1. Как рассказала сама местная жительница, она спросила у водителя, почему время ожидания в приложении пошло, несмотря на то, что машина еще не приехала.
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