© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Автор: Кирилл Стрельников Эманации со стороны Киева и его пособников в последние дни свидетельствуют о том, что постепенное, но неуклонное разрушение военно-экономического потенциала Украины вступает в критическую фазу и загнанный в угол киевский недопрезидент принял решение уйти "красиво".
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