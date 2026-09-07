© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Автор: Кирилл Стрельников Эманации со стороны Киева и его пособников в последние дни свидетельствуют о том, что постепенное, но неуклонное разрушение военно-экономического потенциала Украины вступает в критическую фазу и загнанный в угол киевский недопрезидент принял решение уйти "красиво".