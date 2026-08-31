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BIS делает ставку на токенизированные банковские депозиты

BIS делает ставку на токенизированные банковские депозиты

Банк международных расчетов (BIS) считает, что стейблкоины пока не подходят для использования в качестве основной инфраструктуры глобальных платежей.

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