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Депутат Рады Потураев поддержал рейд сотрудников ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Депутат Рады Потураев поддержал рейд сотрудников ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Председатель комитета Верховной рады Украины по информационной политике и один из главных идеологов правящей партии "Слуга народа" Никита Потураев поддержал облавы сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) на мужчин в ресторанах и ночных клубах, а также на концерте группы "Океан Эльзы".

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