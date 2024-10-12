Депутат Рады Потураев поддержал рейд сотрудников ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Председатель комитета Верховной рады Украины по информационной политике и один из главных идеологов правящей партии "Слуга народа" Никита Потураев поддержал облавы сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) на мужчин в ресторанах и ночных клубах, а также на концерте группы "Океан Эльзы".