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Воронежские новости

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Четверть рынка алюминиевой упаковки закроет новый завод под Воронежем за 12 млрд

Четверть рынка алюминиевой упаковки закроет новый завод под Воронежем за 12 млрд

На заводе создали 200 рабочих мест. В планах компании – второй этап развития предприятия. По оценкам «Альба Воронеж», производство сможет закрывать не менее четверти потребностей российского рынка в алюминиевой упаковке.

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