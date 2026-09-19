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Курские новости

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ПВО России уничтожили 344 украинских беспилотника

ПВО России уничтожили 344 украинских беспилотника

Перехвачены и уничтожены 344 украинских беспилотника над 16 регионами России и Черным морем. Минобороны РФ просит не приближаться к обломкам из-за опасности.

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