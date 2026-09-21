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О системах управления огнём отечественного флота в первой половине прошлого столетия

О системах управления огнём отечественного флота в первой половине прошлого столетия

В предыдущей статье я рассмотрел СУО тяжелого крейсера «Де Мойн», и теперь самое время разобраться с системой управления огнем, которую могли бы получить «средние» крейсера проекта 66.

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