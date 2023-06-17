Ученые показали модель работника на удаленке из будущего

Ученые из Furniture at Work создали 3D-модель работающего на удаленке человека в 2100 году. Дизайнеры создали модель женщины со сгорбленной спиной, лишним весом, «когтистыми» руками и отекшими ногами, чтобы показать риски работы из дома в будущем.