Reuters: США снова откроют в Гренландии военную базу времен "холодной войны"

Соединенные Штаты намерены возобновить работу расположенной в южной части Гренландии военной базы времен «холодной войны».
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