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Музыкальное развлечение ´Добрые дела Мухоморки´.

Музыкальное развлечение ´Добрые дела Мухоморки´.

Воспитанники второй младшей группы № 8 отправились на лесную полянку встретиться с Осенью. Вместе с лесным Ёжиком ребята подготовили для Осени стихи и песни, помогали собирать урожай овощей, фруктов и грибов.

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