Военные действия и мир Никому не нужно напоминать, что в настоящее время ведутся мирные переговоры между Россией и США, направленные на прекращение конфликта на Украине.
Военные действия и мир
Комментарии
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Виктор Полуэктов
Кроме того, США предполагают размещение своего ТЯО на японских островах. Параллельно со всей говорильней о замирении РФ с фашиствующей террористической Украиной, убивающей русское в своей зоне доступности уже десять с лишком лет.
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14 час.
Юрий Ильинов
Данное размещение -- это Торг №2. Сейчас проводят Торг №1. Любят торговаться. Лишь бы не воевать.
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13 час.
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