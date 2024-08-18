Волонтеры очистили озеро от мусора в Алтайском крае

С небольшой площади собрали 30 мешков отходов Окрестности озера Белого снова очистили от мусора — специалисты отдела по Горно-Колыванскому лесничеству вместе с работниками "Боровлянского лесхоза" и преподавателями Колыванской средней школы.
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