Все о Дне защиты детей – история праздника и запланированные в 2025 году мероприятия Евгения КомароваРоссия и ряд других стран отмечают День защиты детей 1 июня 2025 года, и накануне праздника в прессе вспоминают его историю.
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