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Глава UFC заявил, что рад был бы видеть Путина на турнире

Глава UFC заявил, что рад был бы видеть Путина на турнире

Для UFC это было бы честью, отметил он.фото: twitter.com/danawhite--> Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт признался, что хотел бы видеть президента Владимира Путина, если турнир когда-нибудь пройдёт на территории России.

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