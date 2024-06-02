Глава UFC заявил, что рад был бы видеть Путина на турнире

Для UFC это было бы честью, отметил он.фото: twitter.com/danawhite--> Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт признался, что хотел бы видеть президента Владимира Путина, если турнир когда-нибудь пройдёт на территории России.