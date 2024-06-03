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Известного американского эксперта Скотта Риттера по приказу Госдепа сняли с рейса по пути на ПМЭФ

Известного американского эксперта Скотта Риттера по приказу Госдепа сняли с рейса по пути на ПМЭФ

Известный американский эксперт, экс-разведчик Скотт Риттер в понедельник, 3 июня, заявил, что в Нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди по приказу Госдепа был снят с рейса в Стамбул, через который он собирался прилететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), – сообщает ТАСС.

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