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Steak Lovers

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Ростбиф по рецепту каталонского мясника: великолепный результат даже с бюджетным отрубом

Ростбиф по рецепту каталонского мясника: великолепный результат даже с бюджетным отрубом

К праздничному столу чаще всего подают дорогие куски говядины, такие как вырезка, или шатобриан. Приготовленный по нашему рецепту ростбиф ничуть не уступит им в сочности, хотя делается он из самого бюджетного отруба.

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