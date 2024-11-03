Ростбиф по рецепту каталонского мясника: великолепный результат даже с бюджетным отрубом

К праздничному столу чаще всего подают дорогие куски говядины, такие как вырезка, или шатобриан. Приготовленный по нашему рецепту ростбиф ничуть не уступит им в сочности, хотя делается он из самого бюджетного отруба.
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