VK станет быстрее. Они улучшили CDN-сеть

VK значительно расширила свою CDN-сеть для улучшения доступа к «VK Видео»Компания VK объявила о значительном расширении своей CDN-сети (сети доставки контента), добавив более 150 новых узлов с кэш-серверами — это изменение охватывает все федеральные округа России и страны СНГ, включая Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссию.