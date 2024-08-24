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VK станет быстрее. Они улучшили CDN-сеть

VK станет быстрее. Они улучшили CDN-сеть

VK значительно расширила свою CDN-сеть для улучшения доступа к «VK Видео»Компания VK объявила о значительном расширении своей CDN-сети (сети доставки контента), добавив более 150 новых узлов с кэш-серверами — это изменение охватывает все федеральные округа России и страны СНГ, включая Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссию.

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